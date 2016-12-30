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Milford High School Honor Roll
Friday, December 30, 2016
MILFORD - Milford High School announced its honor roll for the first quarter of the 2016-17 school year.
HIGH HONORS
GRADE 9: Lauren Auger, Emmalene Budway, Meghan Cavanaugh, Kailyn Chamberlin, Jared Crawford, Alana Dail, Lorelai DeMambro, Jade Gregg, Matthew Hannon, Cora Holtshouser, Kaydee Mann, Katherine Raiano, Elisabeth Roadcap, Abigail Stillwagon, Anton Stroms, Emily Sullivan, Aspen Tlapa, Sarah Whittier.
GRADE 10: Sarah Army, Cameron Audette, Destiny-Rae Bartlett, Sean Bonham, Dylan Dumais, Stefan Flores, Adrien Harwood, Mitchell Hayner, Jakob Leo, Noah Marshall, Hunter McGinley, Elizabeth Noble, Nicholas Pelletier, Eric Sanchez, Samuel Santaniello, Kyle Schedin, Kayla Sickler, Colette Urda, Yong Wang.
GRADE 11: Kathryn Anderson, Olivia Blanchet, Emily Bonner, Elizabeth Bonnot, Juliana Leao, Cameron Leo, Mackenzie Mahony, Abigayle Majore, Zena Nadeau, Amber Roadcap, Nathan Stearns, Madeline Waris, Daniel Wittbrodt.
GRADE 12: Amy Arena, Christina Arnoldy, Joshua Bachilas, Julianne Care, Nicholas Cauley, Griffith Comtois, Shannon Drew, Katherine Ebbert, Kelsey Finocchiaro, Christina Gibbs, Carley Holtshouser, MacKenzie Lafond, Mitchell Lepine, Alexandra Matsis, Sophie Mikkelsen, Lauren Nay, Rachael Nelson, Kenneth Nero, Benjamin Noble, April Paine, Evan Ryan, Noah Ryder, Evan Rysdam, Elizabeth Sacco, Nicholas Selmer, Sarah Small, Tyler Trecartin, Grace Vogel, Jacob Wilder, Lindsay Wright.
HONORS
GRADE 9: Nicolette Adams, Nathaniel Addonizio, Autumn Arel, Amanda Atkinson, Taylor Austin, Hunter Benjamin, Maddison Bernard, Fiona Birch, Samantha Boisvert, Kyle Boucher, Caroline Boudreau, Rosalyn Brasil, Olivia Briand, Emma Brocklehurst, Hannah Burkholder, Andrew Burns, Griffin Carpenter, John (Jack) Carson, Mykaela Cederberg, Ava Chappell, Calista Chappell, Autumn Clarke, Cooper Cook, Trevor Coyne, Sarah Curfman, Elaine Danas, Jade de Leon, Jennifer DeAngelis, Jordan Delage, Angelina Deleon, Zachary Dishong, Paxton Ducharme, Jared Duchesne, Ryley Flynn, Kyle Forsley, Shawnna Frost, Madelyn Frye, Nathan Gagnon, Katelyn Garneau, Jake Greska, Meliha Grizovic, Kyler Guthro, Logan Hamilton, Sean Hanrahan, John (Jack) Hansen, Jacob Harper, Logan Harwood, Sarah Hill, Kaitlyn Houghton, Jordan Johnson, Victoria Jones, Macy Kittredge, Sydney Kolasinski, Robyn Krafft, Emma Lafreniere, Ava Lawson, Gavin Lawton, Andrew Linn, Owen Loughran, Ryan Lunderville, Paige Lusczyk, Alexander MacLeod, Karissa Maillet, Courtney McAuley, Renee Merchant, Cameron Mitchell, Gabriella Monico, William Nichols, Julia Noel, Julianna Nolan, Alayna O'Kelley, Trevor Palmer, Brennan Parker, Justin Patnaude, Bethany Pearsall, Emma Pelletier, Stephen Podd, Brianni Raices, Sophia Renda, Ryan Seale, Joseph Shepard, Holly Sirois, Danielle Theriault, Gavin Urda, Jason Vecchi, Jessica Velez, Jack Vogel, Alexa Wheeler, Alexander Wheelock, Connor Winder, Nathan Wright, Garrett Zigelhofer.
GRADE 10: Jonathan Arsenault, Brianna Berry, Michael Bilik, Jacob Brewer, Benjamin Brockway, Nicole Brooks, Ellie Brown, Alexandra Camirand, Charles Carter, Alli Ciardelli, Alyssa Coulombe, Brilee Danforth, Theodore Davis, Allie DeGraffenried, Alyssa Desrosiers, Sophie Dockter, Taylor Dorsey, Tyler Ducharme, Lorena Ercoline, Madalynn Evans, Emily Flaherty, Max Fortin, Victor Garcia, Zachary Girouard, Alexandria Goldberg, Dominic Goulette, Julia Guarniere, Evan Hattenburg, Maya Horta, Emma Jordan, Alyssa Kennedy, Cassandra Kouletsis, Casey Landry, Nathan Lavine, Lance Lessard, Katherine Lorden, Kaylee Makara, Marcus Mallows, Lucia Mannino, Ashanti Maronie, Ashleigh Matsis, Joseph Mikula, Eric Mrozek, Alise Muschette, Garron Nangle, Kami Peterson, Taylor Robinson, Kyle Rysdam, Margaret Sawyer, Amber Schaefer, Julianna Silva, Lauren Small, Joseph Solari, Aidan Spencer, Rachel Statz, Lauren Stec, Gavin Szelest, Joshua Finn Unsworth, Alexander Vance, Daniela Visco, Jazmine Vitali, Abigail Whalen, Mikala Wiig, Jake Williams, Viankah Williams, Jacob M. Wilson, Meghan Wood.
GRADE 11: Ryan Arseneault, Blake Audibert, Lily Ayotte, Kyle Baxter, Kaila Beam, Colton Benjamin, Stephanie Bishop, Kameron Blocker, Florian Bochert, Kalli Bogdzewic, Skylar Bottazzi, Michael Boucher, Morgan Bugler, Heather Campbell, Acaterina Chaput, Alexander Charest, Matthew Chase, Robert Cornett, Adrian Curless, Alice Danas, Samuel Diaz, Lauren Dishong, William Dobbs, Maverick Dodier, Benjamin Erdody, Carley Fuller, Chloe Garretson, Jolie Gonthier, Morgan Grossman, Adam Hamel, Jack Hanrahan, Dalton Hart, Thomas Herner, James Hill, Hunter Hoffman, Shelby Houghton, Nicole Jutras, Zachary King, Aaron Leach, Benjamin Lopez, Austin Martel, Avery Martin, Riley Matthews, Nicholas Mazzeo, Andrew McNeil, Kristina Mika, Sierah Miles, Kaitlynn Morgan, Benjamin Muhic, Nathan Nelson, Dominic Palmisano, Jameson Pare', Joseph Parry, Briannah Phalon, Maleela Phetsaya, Noah Rassier, Tyler Russin, Jason Short, Sophia Smith, Samuel Statz, Anika Strelow, Madison Sullivan, Ethan Tronkowski, Benjamin Valliant, Noa van Slooten, Panchi Velasco, Meagan Venus, Emily Walker, Olivia Wisbey, Jacob Young.
GRADE 12: Daniel Adams, Carlos Affonso, Thomas Anderson, Christopher Bagby, Ryan Banuskevich, Joshua Bly, Ryan Camirand, Jennifer Carson, Katherine Catania, Cailyn Chisholm, Kathryn Constable, David Curfman, Skylar Curtis, Nathan Dalessio, Zoe Daudier, Aria de Leon, Mallory Delage, Ariana Devine, Justin Duke, Kyle Faucher-Clancy, Michael Federico, Cyan Fields-Johnson, Ryan Flaherty, Maya Flores, Brent Furtado-Stavolta, Alysha Groleau, Nicholas Gutterson, Sean Hernon, Nathan Hopkins, George Horta IV, Karen Jorgensen, Catherine Kasparek, Connor LaVallee, Thomas Lippert, Ian Losee, Derek Lovejoy, Edward Makena, Mason Mallows, Shelby Malouf-Pieterse, Emma Mariany, Erin McGuire, Wyatt Moaratty, Julia Mrozek, Cloe Neal, Alex Nguyen, Brooke O'Brien, Kyle O'Keefe, Weston Pare, Delaney Parker, Zachary Parker, Juliet Pearsall, Sara Pickett, Nicholas Ryan, Jacob Sickler, Nicole Sprague, Teagan Vitali, McKinley Weatherford, Bryan Whittier, Shane Winnett.
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