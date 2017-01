News

Amherst Middle School Honor Roll

Thursday, January 5, 2017





AMHERST – Amherst Middle School announced its honor roll for the first trimester of the 2016-17 school year

HIGH HONORS (All A’s)

GRADE 5: Veronica S. Castell, Nolan J. Colby, Ava E. Cranney, Ryan P. Fillion, Michael K. Grunbeck, Lillian T. Handwerk, Ethan A. Harrison, Kendra Lau Quan, Keelin R. Llewellyn, Cole J. Manning, Alif T. Primmer, Gabriella P. Purvis, Jacob M. Sainsbury, Cooper Sousa-Tremblay, Stephanie A. Svendsen, Sophia P. Swanson, Marina E. Tower, Marjorie A. Vincent, Nicholas A. Weeden, Courtney S. Wold, Zachary D. Wyborney, Elaine Zhan.

GRADE 6: Merideth A. Beatty, Anne M. Bermingham, Zealand P. Broadley, Elizabeth D. Bryson, Colton J. Carlson, Andrew J. Coleman, Patrick J. Cotter, Riley T. Devine, Julia B. Dowd, Aidan R. Eastland, Daniel J. Enright, Miraya S. Ghosh, Grace M. Giannetti, Kai Z. Gomeau, Eamon V. Griffin, Malia L. Grund, Anna M. Harrold, Carter J. Hayes, Keagan J. Hitt, Tylee N. Jancar, Emma V. Jarnagin, Zavier A. Lawrence, Ryan P. Leighton, Nora C. Lin, Audrey Littlefield, Anna G. Lucci, Alan R. Markley, Conor W. McAllister, Nicole S. Mercier, Dante M. Nieto, Catherine N. Nino, Masho T. Primmer, Benjamin M. Roy, Erin G. Taylor, Caroline C. Trombi, Amanda R. Ulicny, Benjamin B. Walulik.

GRADE 7: Siera G. Biddle, Lillian M. Bjorgen, Olivia C. Bolinsky, Rebecca V. Boyer, Joely A. Brammer-Depuy, Miya K. Chorney, Elizabeth H. Duchesne, Chance A. Ferrell, Amanda P. Fulton, Anthony D. Garrant, Brenna C. Greenhalgh, Kira M. Healey, Ryan W. Humphrey, William A. Irvine, Josiah P. Jackson, Caroline E. Jillson, Sierra M. Kimball, Megan E. Kirk, Jennifer G. Korkuc, Taylor A. Krawiecki, Karina A. Kruchynska, Olivia G. Lau Quan, Chloe E. Leonard, Alex M. Levesque, Miles A. Lim, Ryan T. Lockitt, Haley A. Maka, Lance H. Marinelli, Caroline R. Mastergeorge, Sydney E. Mazur, Ryan P. McCarthy, Cameron B. Newbold, Hannah C. Noble, Annie N. Noyes, Grace A. Patterson, Kayli N. Pike, Anna C. Purvis, Sean P. Quinn, Emily R. Reardon, Abigail T. Rose, Matthew M. Shapiro, Sofia B. Sierra, Sarah M. St. Cyr, Chloe M. Trudel, Sarah H. Tupper, Nicholas A. Vaccaro, Christopher A. Weeden, Katharine S. Weiher, Alexa G. Wyborney, Merlyn E. Zimmerman.

GRADE 8: Aidan C. Ahearn, Madeline E. Arnold, Jillian M. Boucher, Emma E. Brown, Bailey E. Burke, Abigail C. Conard, Meghan E. Cotter, Evelyn F. Dowd, Dara N. Estes, Delaney A. Facques, Patrick D. Forster, Abigail R. Franklin, Nathan W. Fritz, Nicholas A. Giannakopoulos, Anna S. Goyette, Chloe M. Grund, Connor P. Holland, Jack F. Januario, Kathleen A. Jones, Alexis M. Jordan-Pitas, Avery A. Karavas, Ethan L. Lim, Alexander J. Lin, Sophia A. Lunati, Rachel J. Mazur, Allison E. McCall, Lynne B. McNamara, Jacob M. Morrissette, Olivia L. Prescott, Daniel L. Quan, Ethan R. Ramm, Hannah C. Raudelunas, Connor P. Reardon, Abigail G. Robinson, Sean E. Safarz, Emma N. Schmidt, Amanda N. Senk, Monique M. Simoneau, Lillian G. Snow, Genevieve D. Steenhoek, Hunter Stonebraker, Claire P. Sullivan, Cadence A. Summers, Katherine L. Tiso, Paul I. Trombi, Ava C. van Ballegooyen, Aidan M. Walulik, Andrew S. Wold, Adrianna R. Zlotnick.

HONORS (All A’s and B’s)

GRADE 5: Linzey Adams, Sophia C. Ahmadpour, Samuel E. Bartle, Ava B. Bawell, Carson P. Behn, Elizabeth K. Benner, Jessie D. Blevins, Kyleigh R. Bonenfant, Brett M. Bouvier, Dylan S. Boyer, Owen C. Boyer, Robert A. Brewster, Samuel J. Burke, Sierra M. Burke, Alana S. Carr, Connor E. Cassidy, Ryan S. Cavanaugh, Alexa R. Chabot, Genevieve S. Clark, Padraic C. Cook, Aiden J. Crowe, Isabella F. D’Ambrosio, Julia M. Daniel, Adyn M. Davis, Riley L. Dickinson, Kylie A. Donoghue, Samantha E. Facques, Jordan E. Ferrell, Liliana T. Fischofer, Natalie K. Gaschits, Ty N. Goldberg, Ariana N. Goulet, Abigail C. Green, Anna G. Greene, Hannah J. Griffin, Thomas R. Hanlon, Kathryn E. Helgerson, Quentin A. Hermann, Addison S. Hodgdon, Ella F. Hogan, Riley L. Homan, Victoria R. Hull, Allison L. Jordan, Maeve J. Joyce, Emma E. Kennedy, Ava L. Kertyzak, Lyla M. Kimball, Genevieve H. Koch, Ryan E. Korkuc, Alexandra L. Kostecki, Taryn E. Lawrence, Samuel N. Leblanc, Carter R. Leonard, Madeline S. Lim, Kelsey E. Lockitt, Hannah M. Lorsbach, Stella C. Lunati, Rileigh D. Lutrus, Shya E. Mahar, Maxine S. Marinelli, Chase R. McBride, Sean P. McCool, Emily A. Noble, Nicholas A. Nowak, Anthony M. Paolicelli, Josephine M. Pitts, Alex J. Poulack, Ashereka T. Primmer, Lucie E. Raduazzo, Jason E. Rohrer, Catherine A. Schriever, Rachel M. Semuskie, Hannah E. Shepherd, Alec A. Simoneau, Samuel W. Smiley, Margot B. Stafford, Declan J. Steele, Samuel G. Stevenson, Thomas J. Sullivan, Kerry M. Tole, Zachary W. Veilleux, Patrick M. Vore, Isabelle C. Warren, Jenna Wright.

GRADE 6: Jack C. Albert, Sophia I. Alton, Lauren R. Bentley-Melle, Ian T. Berlack, Joseph M. Bernasconi, Emily G. Berry, Brielle F. Berube, Violet E. Biskovich, Sophia G. Brown, Riley A. Bunch, Greta M. Caulton, Norah R. Clancy, Hannah B. Clement, Perry J. Cloutier-Kennedy, Elliot L. Colby, Siena K. Corrigan, Hunter G. Daily, Daniel L. Damiano, Cameron W. Dykstra, Elizabeth T. Earley, Samuel K. Enriquez, Autumn R. Fichera, Kaitlyn M. Gruss, Charles R. Hall, Alexandra B. Hallett, Ava K. Harnish, Andrew J. Hawkes, Annaliese F. Hazen, Luke T. Hazen, Lexi A. Healey, Margo A. Hinspeter, Adam R. Horrocks, Teagan S. Kilbane, Teresa M. Krawiecki, Margaret E. Kunish, Caden T. Latulippe, Anders C. Lewisesquerre, Chloe A. Luongo, Benjamin J. Marcella, Charles A. Maroun, Madux K. McGrath, Corinne M. McNamara, Anya I. Merriman, Kaylee E. Moran, Daniel V. Pariselli, Joshua C. Pisinski, Charles R. Powers, Annabelle G. Raduazzo, Hailey K. Ramundo, Finley C. Raudelunas, Emily E. Silk, Salvatore A. Speranzo, Andrew C. Steel, Daniel M. Sullivan, Molly C. Sullivan, Max H. Syverson, Sarah E. Tentarelli, Miranda G. Torres, Ryan H. Tupaj, Jordyn E. Walker, Sophia A. Wallace, Charles P. Wason, Amelia K. Wysor, Alexis B. Yakovakis.

GRADE 7: Andrew P. Apple, Adrienne C. Ayala, Charity F. Beamer, Zoe J. Bellipanni, Henry J. Benner, Sabra I. Biddle, Ian J. Birse, Alex R. Bonenfant, Sutton H. Boothroyd, Grace E. Boyea, Sean I. Brady, Anna M. Campbell, Abbey L. Cannon, Lauryn G. Carlisi, Riley W. Carr, Devin K. Clair, David J. Colantuoni, Caitlin K. Cooper, Olivia A. Costolo, William R. Davidson, Sophia R. Desmarais, Nolan B. Dickinson, Sophia A. Dube, Dylan P. Dufour, Ashley N. Fischofer, Alyssa S. Gibson, Madeleine G. Glover, Olivia B. Goulet, Riley Q. Greene, Hunter R. Guest, Shannon R. Hargreaves, Jace C. Henderson, Catherine E. Hinse, Owen F. Hodges, Mia J. Januario, Wil T. Jaques, Dylan M. Kamruzzaman, Hidaya Khater, Jade M. Kilbane, Delaney G. Kipp, Hannah M. Kohlenberger, Kaedan G. Konig, Isabella K. Kraus, Natalie K. Lawhorn, Aidan J. Lawrence, Aidan C. Leary, Elise I. Leroux, Sarah K. Levesque, William T. Marcella, Lucas W. Martens, Madeline R. McFee, Julia P. Morneau, Anastasia M. Nikolenko, Katelynn E. Poirier, Laurel E. Pozin, Ainsley J. Redd, Eric R. Romano, Luke J. Romano, Andrew M. Rosse, Tristan E. Safarz, Annabelle B. Sainsbury, Liam R. Schick, Alice Serbin, Nathanael J. Shepherd, Sarah J. Sonner, Mathew C. Starace, Finneran J. Steele, Elle A. Stevenson, Andrew G. Strauss, James P. Sullivan, Daniel O. Svendsen, Abby N. Trzepacz, Dylan G. Vanhooser, Jon Michael B. Vore, Dmitry Wilkes, Daniel P. Woodford.

GRADE 8: Ellie M. Allen, Molly K. Archambault, Edward J. Belter, Daniel D. Benjamin, Olivia L. Bewersdorf, Nicholas E. Bjorgen, Jenna R. Brogioli, Karissa P. Bryant, Paige E. Campbell, Hannah V. Carroll, Isabella B. Caulton, Ryan D. Charest, Jake M. Civiello, Sophia E. Clay, Paige S. Colby, Reese F. Colby, Hyrum G. Coleman, Margaret A. Conway, Zachary B. Cotter, Matthew A. Cranney, Georgia C. Craven, Alyssa G. Davis, Maverick S. Derushia, Miles M. Drum, Danielle Y. Dupuis, Camila I. Eaton, Timothy G. Eccleston, Elliot B. Enriquez, Jack R. Forristall, Braden P. Foulks, Aidan D. Frazier, Kevin M. Frazier, Gabriela R. Goulet, Dawson S. Hamele, Abigail E. Hawkes, Julianne G. Hazen, Dexter J. Healey, Jonathan E. Heins, Molly A. Jennings, Alex A. Karpawich, Ayah A. Khater, Madison R. Lamar, Riley D. Lawhorn, Peter J. Lennox, Kasey M. Leonard, William C. Leverone, Sydney K. Levesque, Lincoln G. Lewisesquerre, Ethan Littlefield, Marguerite L. Maloon, Luke P. Manning, Margot S. Manz, Ryan N. McCarthy, Tyler N. Moran, Benjamin P. Nierman, Nicole E. O’Rourke, Caroline G. Pariselli, Nathalie M. Patnaude, Shea P. Patterson, David G. Pieper, Austin M. Pollio, Taryn O. Quinlan, Michael C. Ratta, Camille R. Riggins, Garrett M. Robinson, Cristian L. Rodas, Connor A. Ross, Brady T. Rudolf, Aidan P. Ryan, Allison M. Schriever, Eva M. Stine, Finn J. Syverson, Gabriella C. Toledo, Oliver T. Toy, Simon M. Trombley, Matthew H. Wharton, Aidan D. Wilson, Nicholas J. Wilson, Alena M. Zsofka.