Merrimack Middle School announces second-quarter honor roll

Friday, March 17, 2017





Merrimack Middle School has announced its honor roll for the second quarter of the 2016-17 school year.

HIGH HONORS

GRADE 7: Alyza Airoldi, Abigail Alexandris, Shennin Ayers, Andrea Bartus, Julia Bell, Connor Bobbitt, Veronika Bolduc, John Brennan IV, Meaghan Caffrey, Emma Camberlain, Aidan Carrillo, Mia Centrella, MacKayla Charles-Yule, Gavin Clark, Zane Clark, Catarina Cunha, Zachary Cusson, Kailey Daddona, Violet Davey, Hannah DeKarski, David Desfosse, Jameson Dillon, Ariel DiVietro, Sarah Downie, Nicholas Doyle, Hunter Duval, Kyle Egan, Ruth Ellis, Elise Fasano, Morgan Flett, Jeremy Fosdick, Ajay George, Riley Hodge, Juan Jaime, Christina Jones, Ansh Juvvadi, Adria Kidd, Kayleigh Kosko, Gavin Kurdek, Grace Lawton, Drew Lemire, Paige L’Etoile, Ava Lowell, Muriel Lubelczyk, Gabriel Luz, Sarah McCarthy, Julie McLaughlin, Hannah Meier, Chase Morin, Kaelie Newell, Tyler Pencinger, Connor Peretti, Kiara Porcelli, Paige Rivet, John Rowe, Kylie Roy, Shannon Sadhwani, Meaghan Shepard, Marleigh Shvanda, Annemarie Talbot, Braeden Trepaney, Emma Valluzzi, Justin Walters, Ethan Whiton, Ruby Wilson, Tzipora Yellin, Benjamin Zepp, Jason Zheng.

GRADE 8: Rami Aldrich, Adele Alexander, Chiara Bartunek, Daniel Bartus, Daniel Best, Arianna Brisson, Patrick Browning, Jacob Bunis, Ethan Burns, Dylan Callahan, Matthew Chamberlain, Abbigail Cote, Olivia Cote, Lilli Dabilis, Shannon Dennehey, Haley Dotolo, Ashley Farrar, Ben Flanders, Nicholas Gacharna, Raelene Giordano, Lily Gonyea, Arkorup Gupta, Julianna Hackney, Aiden Hanning, Max Hayes-Hunsicker, Lindsey Hui, Andrea Hunt, Katherine Janicki, Madeleine Kachmar, Chloe Kapsambelis, Arianna Kelly, Rebecca Klein, Olivia Kloo, Aarush Kolli, Aiden LaPorte, Amber LaTraverse, Shawna Lesmerises, Amber Lyons, Grace MacIntyre, McKenna Malone, Annabelle Maloney, Andrew Martin, Jesse Mayhew, Lillian McDonough, Gayathri Menon, Brett Michalewicz, Avery O’Hara, Abigail Osborne, Aidan Parzych, Benjamin Pencinger, Steven Petz, Grace Phillips, Rohan Rai, Sarah Ranieri, Matthew Risitano, Cole Robinson, Lindsay Rolls, Melinda Rolls, Clara Schaefer, Catherine Selby, Rohan Sreenivasan, Alanna Tobin, Theresa Twardosky, Gillian Waller, Trevor Watkins, Colby Wheeler.

HONORS

GRADE 7: Ritu Agrawal, Collin Anketell, Mason Anketell, Tyler Atkinson, Abigail Badger, Hunter Bailey, William Bailey, Brianna Bedard, Richard Bell, Arianna Belliveau, Madison Bergeron, Alicia Bergin, Kaylee Bormuth, Jenna Bouchard, Dylan Brander, Rachel Britt, Annastella Brown, Gabriella Brown, Adriana Bull, Jeffrey Burke, Anacelis Candelario, Ian Cannon, Jasmine Carwellos-Popham, Colin Casey, Ashlyn Cassetty, Dillon Chase, Jonathan Choate, Calder Collins, Andrew Coolidge, Kyle Crampton, Ariana Cray, Nicholas Croteau, Isabella Cunha, Ayden Curren, Brady Delibac, Hannah Delude, Kissila DeOliveira, Jillian Dinneen, Isaac Duer, Anthony Duque, Madison Dwyer, Samuel Epstein, Brianna Gagne, Holly Gagnon, Ajith George, Emma Giancola, Emily Giguere, Kaitlyn Gilbert, Morgan Goodspeed, Shea Goodwin, Ryan Gosselin, Eilish Gunther, Riley Habhegger, Paige Hampshire, Marissa Hanley, Tori Hanley, Charles Hanscom, Taylor Harvey, Jacob Hayes, Lily Hebert, Jonathan Heimberg, Lillian Hendel, Nadia Herold, Brady Higgins, Katrina Hoppe, Catherine Hovan, Jordan Jacoby, Evan Jalbert, Calvin Johnson, Emily Johnson, Jonathan Jones, Sydnee Kennedy, Lillian Langlois, Kaitlin Lavallee, Laine Lavallee, Cohen Leighton, Samuel Leland, Collin Lessard, Abby L’Etoile, Julia Livie, Natalie Lyons, Ethan Matte, Hollie Matthes, Stephanie McLaughlin, Alyssa Megalaitis, Mikhaila Mendell, Evan Milton, Faziha Mohammed, Martin Moran, Ryan Morrill, Noah Motyl, Alexander Otova, Braden Page, Joseph Parks, Ahna Pearson, Grace Peretti-Thompson, Hannah Peterson, Ashley Poirier, Aidan Ponder, Alyssa Prentice, Emma Rand, Talya Rezaoui, Ryan Richard, Benjamin Rivers, Sierra Robinson, Mariah Santana, Thomas Sawdey, Susan Schaffer, Amanda Sennett, Jayden Patrick Sexton, Kyra Shanahan, Jesse Shepard, Aiden Smith, Kylie Smith, Christal Solomon, Olivia Sorensen, Hannah Stone, Luke Sudol, Samantha Summerfield, Molly Sylvester, Adam Talbot, Jacquelyn Therrien, Matthew Todd, Camille Tremblay, Trevor Turenne, Shelby Von Schoen, Aidan Ward, Evan Watson, Camden Wheeler, Timothy Yon.

GRADE 8: Samuel Agnew, Omar Amrani, Caylie Anderson, Rhylee Ashford, Erin Barnes, Tannah Blake, Joshua Brightman, Asia Brodie, Molly Brody, Dominic Carozza, Adam Carr, Michael Clark, Alexis Close, Andrew Coco, Declan Covell, Paige Coviello, Jason De Beaucourt, Joseph DeSimone, Anson Dewar, Nicholas DiPiero, Chloe Dorf, Lauren Dovas, Chloe Doyon, Hannah Doyon, Mackenzie Elledge, Abigail Elliott, William Feltus, Sean Ferris, Paige Flint, Madison Flynn, Madeleine Forhan, Joslyn Fowler, Alyssa Gangemi, Kendall Gennell, Nathalia Giraldo, Alexis Girouard, Sean Golden, Evan Gonzalez, Angelina Guido, Jameson Haddad, John Hilliard, Cody Keefe, Erin Knauer, Vanessa Kozinski, Coulter Langmaid, Connor Lanigan, Austin Leedberg, Nathan Lemire, Griffin Livingstone-Crooker, Michael Lyna Jr, Molly Major, Eliot Martin, Michael Matheson, Meghan McCormack, Halley McMahon-Emond, Siobhan McMakin, Logan Megalaitis, Ava Melinn, Tyler Michaud, Jake Mitchell, Anthony Monty, Kelly Mooney, Sean Morrilly, Nyla Nguyen, Aileen O’Brien, Emily Parenteau, Allison Perigny, Taryn Perry, Sydney Pynenburg, Aidan Remick, Vincent Robidoux, Jacob Scavarelli, Zackary Silveira, Haley Smethurst, Isabella Smith, Alison Steines, Olivia Stuart, Victoria Tacito, Kaitlyn Tevepaugh, Hannah Thompson, Jake Trahan, Taylor Trethewey, Sean Trimper, Andrew Vail, Mary Vance, Gabriel Victal, Sydney Walton, Lorin Wandell, Dillan Webb, Jackson Weinbeck, Mariah Wells, Ethan Zebuhr, Carolyn Zucowska.