MHS announces second-quarter honor roll

Friday, March 17, 2017





Merrimack High School has announced its honor roll for the second quarter of the 2016-17 school year.

HIGH HONORS

GRADE 9: Wesley Bolling, Cassandra Child, Lauren Collins, Kaitlyn Cota, Natalie Desilets, Sean Diggins, Alex Jobin, Gabrielle Johnson, Johanna Koroma, Jamie Landry, Max Lowell, Brendan McCann, Jacqueline Morin, Nathan Newton, Joseph Peavey, Bryan Perez, Andrew Peyton, Zachary Richard, Mason Roth, Megan Senecal, Grace Sullivan, Zachariah Twardosky.

GRADE 10: Samuel Bailey, Ashley Bergeron, Hope Bibeault, Lauren Brennan, Robert Bunis, Rachel Caliguiri, Olivia Flewelling, Alexa Gardner, Sarah Heimberg, John (Jack) Hollis, Emily Johnson, Sophia Kim, Nathan Liscouski, Caleigh McLain, Noah Melker, Caitlyn Moran, Andrew Pitten, Nicholas Pittman, Jason Provencher, Abigail Schaefer, Gabrielle Smith, Rund Sukkar, Emelia Toursie.

GRADE 11: Nicholas Bagley, Rachel Beygelman, Gregory Bourque, Jenna Chambers, Nicole Collins, Daniel Differ, Hanna Fleckenstein, Gabrielle Giordano, Cameron Grace, Eliza Gustafson, Laura Heussler, Rachel House, Drew Johnson, Sabrina Johnson, Olivia Kapsambelis, Dennis Rattunde, Raina Sadowski, Brianna Sawyer, Elizabeth Scheurich, Joshua Waxman, Sara Wozniak, Abigail Yuan.

GRADE 12: Pooja Agrawal, Christopher Boilard, Justin Calautti, Mackenzie Caron, Anna Correia, Jonathan Dinsmore, Sydney Dubois, Emily Eckert, Alexis Efraimson, Emma Fay, Kristin Fullerton, Ryan Gonzalez, Aiden Guerette, Cailey Hambleton, Alyssa Jobin, Kayla Juliano, Maddison Kelly, Meghan King, Tiffany Knowles, Brennan Maser, Bailee Maston, Jordan Materkowski, Julia Olsen, Tyler Robidoux, Tyler Rohr, Zev Sernik, James Wallace, Emma Weilbrenner, Olivia Wood, Carissa Yim, Carolyn Young.

HONORS

GRADE 9: Kendra Allen, Devani Anderson, Amber Bacon, Joshua Barnard, Jonathan Berube, Sydney Bissonette, Kaleigh Blades, Ellie Boucher, Kira Brancheau, Emily Brule, Allison Camara, Madison Carrillo, Anya Carver, Troy Church, Noah Clark, Riley Crampton, Nolan Cummings, Shannon DeBruin, Miranda Delibac, Sidhanth Dhanaraj, Megan Dinsmore, James Dowling, Brenae Dubis, Conor Duston, Quinlan Duval, Jared Dyer, Kelly Eagleston, Timothy Eckert, Adam Ellis, Olivia Encarnacao, Harrison Faust, Thomas Fecteau, Samantha Fischer, Britney Fisher, Abygail Forbes, Jonathan Forhan, Trinity Frazier, Andrew Frothingham, Olivia Gage, Alanna Garza, Korey Gendron, Christian Gifford, Demetria Gonzalez, John Goodwin, Angela Graves, Samuel Greenier, Eric Griffin, Michael Grover, Kathleen Guilmette, Andrea Gustafson, Nadia Hackney, Jacob Hancock, Shan Hasnain, Dylan Heiser, Jonathan Hendel, Marcus Herold, Kyle Heussler, Richard Hussey IV, Kaitlyn Hutchinson, Sarah Islam, Jillya Jannetti, Priscilla Koroma, Mikayla LaCreta, Brooke Landry, Dillon Landry, Oloya Latigo, Dimere Lauture, Hayden Lawton, Julianna Martin, Sarah Martin, Alex Mason, John Matheson, Julia Matte, Jordan Mayhew, Justin Mayhew, Ashley McCrady, Kaitlin McNicholas, Jade Miller, Keaton Miller, Zoe Modlinsky, Evelyn Morales, Abriana Morgan, Erin Murray, Anna Niezrecki, Griffin Ostrom, Samantha Page, Nicholas Paterson, Johnathan Paulhamus, Isabel Pearson, Morgan Peffer, Nicole Penney, Scott Peyton, Jordan Plourde, Sean Powers Jr, Joshua Puzzo, Alexa Quintero, Andres Ramos, Heather Rohr, Zachary Ronkin, Sophia Roy, Kayla Sanchez, Samantha Schalk, Lauren Scheurich, Caleb Scott, Tyler Seaver, Carter Sherman, Mathes Shvanda, Zachary Stimeling, Holly Stone, Zachary Stone, Nathan Straussberg, Riley Streeper, Nina Sundiam, Katherine Super, Allison Sweet, Kaylee Thistle, Benjamin Thompson, Timothy Vadney Jr, Gabriella Vieira, Siena Vitone, Alexandra Ward, Sarah Watson, Gabrielle Whitaker, Jacob Whiton, Ryan Williams, Cameron Wilson, Steven Wilson, Devin Wood, Jay Wozniak, Patrick Yudkin.

GRADE 10: Meghan Allen, Brandon Anketell, Craig Annick, Alexander Balonis, Colby Benoit, Christina Bevill, Joanne Bonner, Mason Boutin, Shea Boutwell, Timothy Bradish, Kaylee Bruce, Lauren Burns, Lindsay Cahill, Ryan Carey, Tyler Choate, Haley Chouinard, Brody Clark, Ian Covell, Carolyn Coviello, Rachyl Cushman, Samantha D’Amico, Brenna Davenport, Robert DeFelice, Hailey DelRossi, Mark DiPirro, Laura Donahoe, Joshua Ellis, Megan Elwell, Trevor Encarnacao, Lindsey Erickson, Shawn-Thomas Everly, Todd Fasano Jr, Abigail Fay, Cailin Field, Mairin Francis, Camyra Gage, Haley Geringer, Matthew Giambartolomei, Erin Girouard, Jenna Goldstein, Nathaniel Harris, Devon Hartmann, Thomas Hayes, Brianna Jagjit, Braden Jewett, Reese Johnson, Madeline Kayser, Joshua Knauer, Joshua Korsak, Marly Laberge, Megan Lackey, Chloe Lemire, Isabelle Leo, Jennifer LeVasseur, Matthew Lindsey, Nathan Livie, Gregory Lucci, Sara Manhardt, Isabelle Marceau, Brandon Marquis, Shelby Maston, Stephanie Matte, Katelyn McCarthy, Taylor McCormack, Ryan McLaughlin, Erin McMenamin, Sydney Melinn, Devon Mitchell, Emily Mooney, Peter Mulvey, Lucy Murphy, Jacob Newton, Liam Nguyen, Blaise Notter, Samantha O’Neil, Erin Ortega, Jack Page, Olivia Palmer, Shannon Parr, Emily Pierce, Isabella Raimundo, Cameron Raymond, Molly Ringle, Marcus Rombeiro, Lauren Ruprecht, Connor Safstrom, Robert Sawdey, Mya Schipilliti, Macie Shaw, Nicholas Sherman, Eric Stack, Tyler Sudol, Cameron Terranova, Jessica Trahan, Sara Trainor, Maria Uliana, Krawford Vallace, Tessa Vaskelionis, Donna Visconti, Lukas Wadland, Samuel Wallace, Skye Warner, Hunter Webb, Sydney White, Daniel Wilson, Staisha Wojciak, Gianna Wood, Tristan Wood.

GRADE 11: Kaitlyn Adams, Erica Agnew, Sebastian Altobello, David Anderson, Jayde Antilus, Kyle Bacon, Marissa Ballard, Justin Barry, Sophie Barsh, Molly Baulier, Callie Beard, Haley Boisvert, Justine Bolling, Luccas Booth, Travis Brody, Megan Brule, Nicholas Buda, Zachary Bulow, Hunter Burke, Dalton Burns, Derek Butler, Bailey Carrillo, Spenser Clark, Ariel Cooper, Grace Corbett, Alvin Costa, Elizabeth Cote, Ian Cummings, Lena Cummings, Dominic Damata, Allie Damon, Cherie Davidson, Alicia DeBruin, Imane Defaa, Brianna DeLaMota, Jocelyn Doyon, Alexandra Dubois, Sydney Duval, Madison Dyer, Nicholas Edgeworth, Abraham Elias, Karellen Frazier, Brian Genet, Sara Getchell, Emily Graves, Amber Hall, Aimee Ham, Eric Hilton, Julien Hovan, Makayla Hutchinson, Blake Jolie Jacoby, Savanna Jeglinski, Sydney Joseph, Gregory Keeler, Brodrick Kelley, Isaiah Kepnes, Shauna Kimura, Rhianna Kozinski, Joseph LaCreta, Taylor Landry, Haylee Laurencelle, Stephen Licata, Kyle Liscouski, Jennifer MacIntyre, Jake Mainey, Austin Megalaitis, Emma Meier, Grant Mercier, McKenzy Miller, Kelly Mooney, Amber Moriarty, Kathryn Morrison, James Murray, Emma Nigg, Brendan Parr, Jordan Provencher, Elizabeth Racioppi, Emily Randall, Jillian Rivers, Marshall Roy, Courtney Schaub, Cameron Scott, Mackenzie Searles, Samuel Serrentino, Cody Sexton, William Sherman, Cierra Slade, Mark Slade, Erin Smethurst, Leah Smith, Peyton Somerville, Seyvon Soto, Alexandra Spencer, Patrick Steines, Nicole Straussberg, Andrea Sundiam, Tyler Tiano, Emily Tibbitts, Olivia Tsatsa, Caroline Valluzzi, Colin Wandell, Jared Wells, Ashley Willan, Bridget Worster, Emma Zanni.

GRADE 12: Nikhil Adhikari, Laura Allen, Kayla Andrews, Mariya Arnold, Zackary Beavis, Kaleigh Beck, Kaila Bellerose, Adam Black, Jessica Bonner, Jordyn Boyce, Alec Bronchuk, Justin Cardenas, Margaret Carter, Daphne Child, Jonathon Clark, Kevin Collette, Amanda D’Amico, Shaina DeCosta, Natalie DeGrazia, Joseph DeGregorio, Kacey Desort, Samantha Diggins, Samuel DiStasio, Rachel Easley, Rebecca Eelman, David Fasano, Kacie Figary, Ryan Fournier, Matthew Fowler, Holly Freeman, Mollie Gardner, Jeffrey Gerhard, Meghan Glisson, Tallin Goldberg, Michael Gomes-Casseres, Amira Grzywacz, Owen Hastings, Lauren Hatfield, Brittany Herrmann, Melissa Holbert, Kiana Isaac, Kaley Jean, Daria Johnson, Devin Johnson, Elise Jolly, Devin Kachmar, Lianna Klinger, Jonathan Knauer, Brianna Labonte, Zachary Lachance, Nicholas LaRoche, Julia LeDoux, Michael Lindsey, Jonathan Lojko, Michael Machado, Rachel Mack, Jonathan Marden, Alex Materkowski, Daniel McKillop, James Mello, Jake Michalewicz, Andrew Michaud, Timothy Moran, Rebecca Moser, Thomas Mulvey, Jonathan Narducci, Brianne Nordengren, Owen O’Brien, William O’Donoghue, John O’Neil, Kimberly Ortega, Katelyn Pacheco, Benjamin Page, Avery Paulson, Jordan Peralta, Scarlett Peralta, Paige Peringer, Charlotte Perry, Caroline Pitten, Joseph Ranieri, Morgan Read, Andrew Rodenhiser, Mary Rosati, Jonah Russell, Dalton Sayball, Kylee Shultz, Celina Simmons, Amber Smith, Matthew Smith, Autumn Sornson, Shayla Stickney, Galen Terranova, Dayton Tetley, Katherine Tibbitts, Kaitlyn Todd, Hayden Tupper, David Vaccaro, Kortney Vallace, Daniel Vanecek, Adam Waller, Megan Watkins, Justin Weiser, Keegan Whelan.